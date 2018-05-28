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28 Mayıs 2018 13:58

Domaniç Kaymakamlığı’ndan iftar

Kütahya’nın Domaniç Kaymakamlığı’nın geleneksel iftar yemeğine yüzlerce vatandaş katıldı.

Domaniç Kaymakamlığı’ndan iftar

28 Mayıs 2018 13:58


Kayra Düğün Salonu’nda düzenlenen iftar programına Kaymakam Tufan B. Gilan, Belediye Başkanı Sahvet Ertürk, siyasi parti ilçe başkanları, daire amirleri, şehit ve gazi yakınları, engelli vatandaşlar ve aileleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.


Kuran-ı Kerim tilaveti ile başlayan iftar programı İlçe Müftüsü Kemal Akpınar’ın konuşması ve duası ile başladı. İftar sonunda Kaymakam Tufan B. Gilan engelli vatandaşlar ile bir araya geldi. Engelli vatandaşların sorunları hakkında bilgi aldı.


İftar programında çocuklarda unutulmadı. Çocuklar, kendileri için hazırlanan oyun parkında gönüllerince eğlendiler.(TY-EFE)




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