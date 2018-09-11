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Domaniç sokaklarında satranç turnuvası var

Kütahya’nın Domaniç ilçesinde, Türkiye Satranç Federasyonu tarafından her yıl okullar açılmadan önceki hafta geleneksel olarak hayata geçirilen “Sokakta Satranç Var” projesi bu yılda başladı.

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde, Türkiye Satranç Federasyonu tarafından her yıl okullar açılmadan önceki hafta geleneksel olarak hayata geçirilen “Sokakta Satranç Var” projesi bu yılda başladı.


Türkiye Satranç Federasyonu tarafından her yıl okullar açılmadan önceki hafta geleneksel olarak hayata geçirilen "Sokakta Satranç Var" projesi bu yıl İlçe Kaymakamı Hasan Raşit Taşkın ve kurum amirlerinin katılımı ile yapıldı. Proje, Domaniç Hisar İlkokulu bünyesinde ilçe meydanı, kahvehanelerde, parklarda ve Domaniç dağlarında gerçekleşiyor.


Proje kapsamında, Türkiye Satranç Federasyonundan Antrenörlük belgesi olan Hisar İlkokulu Öğretmenlerinden Hicri Cebbar, vatandaşlara Satranç kültürünü, yaymayı, tanıtmayı, sevdirmeyi hedeflediklerini belirtti.


Satranç oyununda ilk karşılaşma İlçe Kaymakamı Hasan Raşit Taşkın ve İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Aykut Güleç arasında gerçekleşti.


Domaniç İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Şentürk, “'Sokakta Satranç Var' projesi tüm ülkede olduğu gibi büyük bir satranç coşkusu ile hayata geçecek. Proje kapsamında ilçemizin tarihi ve doğa güzelliği bulunan alanlarda gerçekleştiriyoruz” dedi.(TY-EFE)

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