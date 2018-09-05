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05 Eylül 2018 15:25

Domaniç’te 8 Genç Çiftçi’ye 5’er adet büyükbaş hayvan

Kütahya’nın Domaniç ilçesinde, genç çiftçi projesine başvuran üreticilere düveleri törenle teslim edildi.

Domaniç’te 8 Genç Çiftçi’ye 5’er adet büyükbaş hayvan

05 Eylül 2018 15:25


Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın başlattığı ‘Genç Çiftçi Hibe Destek Projesi’ kapsamında, büyükbaş düve almaya hak kazanan 8 genç çiftçiye, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünde düzenlenen törende kura usulü her çiftçiye montofon ve simentel melezi cinsi 5’er adet olmak üzere toplam 40 düve teslim edildi.


Törene, Domaniç Kaymakamı Hasan Raşit Taşkın, Ziraat Odası Başkanı Ahmet Özoğul, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Deniz Tuluk ve genç çiftçiler katıldı.


Tören sonunda İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Veterinerleri, genç çiftçilere düvelerin bakımları konusunda bilgiler verdi.


2018 yılı kapsamında Genç çiftçi programı kapsamı dahilinde hak kazanan 8 çiftçiye 5’er adet toplam 40 adet büyükbaş hayvanları teslim edildi.(TY-EFE)




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