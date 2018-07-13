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13 Temmuz 2018 18:04

Domaniç’te ev yangını

Kütahya’nın Domaniç ilçesi Böçen köyünde çıkan yangında iki katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi.

Domaniç’te ev yangını

13 Temmuz 2018 18:04


Edinilen bilgiye göre, Böçen köyünde Hasan Yüce’ye ait iki katlı taş evde yangın çıktı. Yangını Cuma namazına gelen vatandaşlar fark etti. Dumanların yükseldiği ikinci kattaki yangının yan tarafındaki binalara sıçrama tehlikesi nedeni ile köy sakinleri korku dolu anlar yaşadı.


Yangına ilk müdahale çevre köylerden getirtilen su tankeri ile yapıldı. Domaniç, Tavşanlı ve Tunçbilek Belediye İtfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahalesi ile büyümeden kontrol altına alınan yangın söndürüldü.


Nedeni henüz tespit edilemeyen yangınla ilgili inceleme başlatıldı. Böçen köyünde çıkan yangın sonucu Cuma Namazı gecikmeli olarak kılındı.(TY-EFE)




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