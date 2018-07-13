Domaniç’te ev yangını

Edinilen bilgiye göre, Böçen köyünde Hasan Yüce’ye ait iki katlı taş evde yangın çıktı. Yangını Cuma namazına gelen vatandaşlar fark etti. Dumanların yükseldiği ikinci kattaki yangının yan tarafındaki binalara sıçrama tehlikesi nedeni ile köy sakinleri korku dolu anlar yaşadı.

Yangına ilk müdahale çevre köylerden getirtilen su tankeri ile yapıldı. Domaniç, Tavşanlı ve Tunçbilek Belediye İtfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahalesi ile büyümeden kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

Nedeni henüz tespit edilemeyen yangınla ilgili inceleme başlatıldı. Böçen köyünde çıkan yangın sonucu Cuma Namazı gecikmeli olarak kılındı.(TY-EFE)