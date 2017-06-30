Festival, ‘Tarihi Domaniç Yağlı Pehlivan Güreşleri’ sahası olan Ebe Çamlığında yapıldı.

Şölenin gerçekleştiği ebe çamlığına çoluk çocuk, yaşlı genç, yerli, gurbetçi binlerce Domaniçli akın etti.

Festival, Eskisehir Kültür Derneği Mehteran ekibi, İlçe Kaymakamı Bünyamin Karaloğlu, Belediye Başkanı Sahvet Ertürk, İlçe Jandarma Komutan V. Mesut Göl, İlçe Emniyet Amiri Fatih Karabal, İlçe Kurum ve Kuruluşların Daire Amirleri, siyasi parti temsilcileri, İlçe halkının katılımı ile ilçe merkezinde kortej yürüyüşü gerçekleştirdi. Belediye önünden Eskişehir Kültür Derneği Mehteran ekibinin mehter gösterilerini sundu ve çocuklar için etkinlikler düzenlendi.

Asıl festival, akşam saatlerinde Ebe Çamlığında Osman Demiröz konseri ardından Gürcistan Halk Dansları gösterileri ile başladı. O Ses Türkiye yarışmacılarından Hasan Kurt ve Canan Keskin konserleri ile müzikseverlere keyifli dakikalar yaşattı. Afrika akrobasi ekibinin yerel kıyafetleri ile yaptıkları dans ve akrobasi gösterileri, izleyenlere heyecan dolu dakikalar yaşattı ve uzun süre alkış aldı. Festivalin finalinde ise Murat Başaran sahne aldı. Başaran, sevilen parçalarını seslendirdi, okuduğu şarkılara zaman zaman dinleyiciler de eşlik etti. Konser sırasında çilek yetiştiricisi Durabey köyünden Ramazan İlik sanatçı Canan Keskin ve Murat Başaran’a çilek ikram etti.

Bundan 14 yıl önce Domaniç’te konser verdiğini ve unutamadığını belirten Murat Başaran, “Domaniç’in alabalığı birde, Osmanlı imparatorluğunun kurucusu Osman Bey’in sallandığı Mızık Çamını hiç unutmadım. Belediye Başkanımız bizi hatırlandın mı dediğinde ben sizi hiç unutmadım ki dedim. Artık fahri Domaniçli oldum önünüzde saygıyla eğiliyorum. Buranın doğası başka insanı bambaşka misafirperverliğiniz için çok teşekkür ediyorum” dedi.

Konser sonunda konuşma yapan Belediye Başkanı Sahvet Ertürk, ” Murat Başaran’ı ilk aradığımızda, benim Kıbrıs’ta konserim var dedi. Biz de Domaniç seni istiyor dedik. Kendisinden Allah razı olsun kabul etti. Bu birlik ve beraberliği gördükten sonra Domaniç’in önünde kimsenin duramayacağını anladık. Tüm Domaniçliler den Allah razı olsun” diye konuştu

Konser ve gösteri alanını Domaniç ve köylerden gelen vatandaşlar ile MHP Kütahya İl Başkanı Ferhan Yıldırım, Seyitömer Belde Belediye Başkanı Mehmet Öztürk ve MHP İl encümen üyesi Selahattin Orman, Domaniç CHP İlçe Başkanı Temel Ergün, MHP İlçe Başkanı Halil İbrahim Türkmen, Saadet Partisi İlçe Başkanı Numan Yaşar katıldı.

Festivale katkıda bulunan sanatçı ve gösteri ekiplerinin yanı sıra ilçe tanıtımına önemli katkı sağladığı belirtilerek Domaniç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Yiğit’e ve son olarak Organizasyonu düzenleyen firmaya plaket takdim edildi. (TY-EFE)