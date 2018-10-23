Domaniç'te korkutan yangın

Kütahya'nın Domaniç ilçesine bağlı Kozcağız köyündeki yangında 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Halil İbrahim Kahraman'a ait iki katlı evde yangın çıktı. Yangın anında Tavşanlı ilçesinde bulunan ev sahibi Kahraman, haberi alır almaz köyüne geldi. Evinin yandığını gören Kahraman baygınlık geçirdi. Baygınlık geçiren Kahraman'a ilk müdahale 112 Acil Servis Ekipleri tarafından yapıldı.

Yangına Domaniç ve Tunçbilek Belediyesi itfaiye ekipleri ve Orman İşletme Arazözleri ile söndürüldü. Bu arada, Domaniç İlçe Jandarma ekipleri de yangının söndürülmesinde mücadele ederek yangın kontrol altına alındı.

Nedeni henüz tespit edilemeyen yangınla ilgili inceleme başlatıldı. (TY-EFE)