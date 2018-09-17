Domaniç'te öğrenciler ilk dersini Hayme Ana Türbesi'nde yaptı

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde ilk ders zili, "İlk dersimizi Hayme Ana'da işliyoruz" etkinliği için çaldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün tarafından 5. düzenlenen Çarşamba köyündeki Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin babaannesi, Ertuğrul Gazi'nin annesi "Hayme Ana" Devlet Ana'nın türbesinde ilk ders işlendi.

"İlk dersimizi Hayme Ana'da işliyoruz" etkinliği, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Program, Çarşamba Köyü Hayme Ana Camii İmam Hatibi Mustafa Güneş'in Kur'an-ı Kerim okunması ve İlçe Müftüsü Kemal Akpınar'ın dua yapması ile devam etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Şentürk, yaptığı konuşmada, "İlk Ders Hayme Ana" etkinliğini beş yıldır düzenlediklerini dile getirerek "Sizler ülkemizi daha güçlü yarınlara taşıyacaksınız. Bu yüzden hem kendinize, hem ailenize ve hem de milletimize karşı sorumluluklarınızı aşkla getirmeniz sizden tek beklentimiz. İşte bu yüzden 600 yıllık imparatorluğun temellerinin atıldığı, filizlenip boy verdiği bu topraklarda temeli atan Osmangazi'nin ninesinin mezarının yanı başındayız. Çünkü Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Geçmişini bilmeyen geleceğe yön veremez' sözü gibi sizlerin geleceğinize yön vermeniz için değerlerimize sahip çıkmak için buradayız" dedi.

Domaniç Şehit Muhammet Fatih Safitürk İmam Hatip Ortaokulu Müdürü İrfan Yıldız, öğrencilere Hayme Ana'yı anlattı. Hisar İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Umut Yağmur Güçlü 'Yeni Ders Yılı' adlı şiirini okudu.

Program sonunda Domaniç İlçe Kaymakamı Hasan Raşit Taşkın ile Domaniç Belediye Başkanı Sahvet Ertürk öğrencilere kek ve meyve suyu ikram etti. Öğrenciler daha sonra Hayme Ana'ya kabrinin başında duasını gerçekleştirdi.