Domaniç’te şiddetli sağanak yağış yolu kapattı

Kütahya’nın Domaniç ilçesinde, şiddetli fırtına ve aniden başlayan kuvvetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli yağış ve fırtına sebebiyle Domaniç çevre yolu çift taraflı olarak Emniyet ekipleri tarafından kısa süreliğine kapatıldı. Bursa İstikametinden Tavşanlı istikametine giden iki aracın suda arıza yapması sonucu sürücüler araçta mahsur kaldı.

Emniyet ekipleri yolu kapatması nedeniyle araçlar şehir içinden geçmek zorunda kaldı. Domaniç Belediyesi ekipleri yollarda oluşan su birikintilerini temizlemek için çalışma başlattı. Su birikintisinde mahsur kalan araçlar Belediyeye ait kepçeler ile kurtarıldı.