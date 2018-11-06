Domaniç'te trafik kazası: 2 Yaralı

Kütahya’nın Domaniç ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kütahya'nın Domaniç ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza, Domaniç Tavşanlı Yolu Kozcağız köyü yakınlarında meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, Recep Yıldız idaresindeki 43 HZ 555 plakalı otomobil ile Erol Topbaş idaresindeki 16 AAB 952 plakalı otomobil, Domaniç-Tavşanlı Karayolu üzerindeki Kozcağız köyü yakınlarında çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri, otomobilinden inmeyen Topbaş'ı ikna çabaları sonucu Ambulansa bindirdi.
Diğer otomobil sürücüsü Recep Yıldız'ın eşi Arife Yıldız ve kayınçosunun eşi Esengül Varol yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Doç. Dr. Mustafa Kalemli Tavşanlı Devlet Hastanesine kaldırıldı.(TY-EFE)