Domaniç’te trafik kazası: 3 yaralı

Kaza, Domaniç çevre yolu emniyet kavşağında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Tavşanlı istikametinden Domaniç istikametine gitmekte olan Yaşar Çankırlı yönetimindeki 43 UP 973 plakalı otomobil, Domaniç merkezden çevre yoluna girmekte olan Turgut Açıkgöz yönetimindeki 43 DB 700 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada, Yaşar Çankırlı, Havva Çankırlı ve Turgut Açıkgöz yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına aldı.(TY-EFE)