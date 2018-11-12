Domaniç'te trafik kazası: 4 yaralı

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kaza, Domaniç-Tavşanlı karayolu birinci kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Tavşanlı'dan gelen Ramazan Muslu yönetimindeki 43 DB 357 plakalı otomobil ile Domaniç istikametinden gelen İsmail Özer yönetimindeki 43 UN 369 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çevreden geçenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, yaralanan sürücüler Ramazan Muslu ve İsmail Özer ile Ayşe Muslu ve Zeynel Abidin Özer ambulanslarla Doç. Dr. Mustafa Kalemli Tavşanlı Devlet Hastanesine ve Domaniç İlçe Hastanesine kaldırıldı.(TY-EFE)