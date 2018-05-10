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10 Mayıs 2018 12:32

Domaniç’te TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı sergisi

Kütahya’nın Domaniç Saruhanlar Vakıfbank 50.

Domaniç’te TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı sergisi

10 Mayıs 2018 12:32

Yıl Ortaokulu tarafından düzenlenen ‘TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı’ ilgi gördü.


Okulda açılan bilim fuarına Domaniç Kaymakamı Tufan Bağır Gilan, Belediye Başkanı Sahvet Ertürk, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Şentürk, protokol üyeleri, Muhtarlar ve veliler katıldı. 50 öğrencinin hazırladığı toplam 10 projenin sergilendiği fuarın açılışının ardından, davetliler sergilenen projeleri tek tek inceleyerek öğrencilerden bilgiler aldı.


Coğrafya, biyoloji, kimya, edebiyat, matematik, mühendislik, teknoloji ve bilgisayar-yazılım dallarında hazırlanan projeleri çok başarılı bulan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Şentürk, projelerin hem öğrencilere eğitim alanında katkı sağladığını hem de sosyal açıdan geliştirdiğini belirterek, "Saruhanlar Köyü Vakıfbank 50. Yıl Ortaokulu’nda Bilim Fuarı’ndaki projeleri inceledik. Yapılan projeler hakkında bilgi aldık. Öğrencilerimiz çok güzel projeler hazırlamış ve güzel de sunum yaptılar. Emeği geçen idareci ve bütün öğrencilerimize başarılar diliyorum" dedi.(TY-EFE)




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