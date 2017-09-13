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13 Eylül 2017 19:11

Domaniç’te yangın seferberliği

Kütahya’nın Domaniç ilçesinde orman yangını devam ederken çok sayıda gönüllü genç kazmasını küreğini alarak ilçeye geliyor, çok sayıda vatandaş ilçeye yardımlarda bulunuyor.

Domaniç’te yangın seferberliği

13 Eylül 2017 19:11


Domaniç’te devam eden yangına müdahale için ilçenin köylerinden, komşu il ve ilçelerden çok sayıda gönüllü genç kazmasını küreğini kaparak Domaniç Belediyesi önünde toplandı. Belediye otobüsü ile gençler Çukurca kriz merkezine ulaştırılıyor. Edirne’den Kars’a çok sayıda vatandaş nakdi yardım gönderirken, gurbetçi Domaniçliler de Almanya’dan, Azerbaycan’dan ilçe merkezindeki tanıdıkları aracılığıyla maddi yardımlarda bulunuyorlar.


Domaniçli birçok esnaf kepenk kapatarak çalışanları ile birlikte ya arazide yangın söndürme çalışmasına katılıyor, iş yeri aracıyla köylerde ve kriz merkezlerinde toplanan yardımları araziye götürüyorlar. Her gün farklı köylerden gözleme yapılarak bölgede çalışanlara dağıtılıyor.




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