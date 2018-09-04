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04 Eylül 2018 21:04

Domaniç’teki yangında 1 ev, 1 samanlık ve 1 ahır kül oldu

Kütahya’nın Domaniç ilçesine bağlı Aksu köyünde çıkan yangında, 1 ev, 1 samanlık ve 1 ahır kül oldu.

Domaniç’teki yangında 1 ev, 1 samanlık ve 1 ahır kül oldu

04 Eylül 2018 21:04


Edinilen bilgiye göre, Aksu köyünde Ersin Türken’e ait samanlıkta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgârında etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, yanında bulunan eve ve ahıra da sıçradı. Yangına, Domaniç Belediyesi, Çukurca Belediyesi, Tunçbilek Belediyesi itfaiye ekipleri, Domaniç Orman İşletmesine ait Arazözler, Özel İdareye ait kepçe ve vatandaşlara ait su tankerleri ile müdahale edildi. Yangın, yaklaşık 2 saat süren çalışma sonucunda güçlükle kontrol altına alındı. Yangında, 1 ev, 1 samanlık, 1 ahır kullanılamaz hale gelirken, ahırda bulunan büyükbaş hayvanlar ve evde bulunan bazı eşyalar güçlükle çıkartıldı.


Yangına ayrıca çevre köylerden vatandaşlar ve Jandarma ekipleri de yardımda bulundu.




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