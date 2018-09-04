Domaniç’ten Söğüt’e Göç Yürüyüşü

Kütahya Valiliği, Bilecik Valiliği, Domaniç Kaymakamlığı, Söğüt Kaymakamlığı, Bilecik Belediyesi’nin destekleri ile başlayan göç yolu projesi 6 gün 5 gece, 86 kkilometre ve 36 saat sürecek.

Bilecik Doğa Sporları Derneği Başkanı Feridun Aynur, “Amacımız 6 asır boyunca ayakta kalan bir milletin temelinin atıldığı, muhken, kuvvet ve kudreti temsil eden kültürümüzü sonraki nesillerimize aktarmak geçmişten geleceğe kültür mirası anlamında köprü oluşturmaktır. Projemizin adı ‘Kayı Boyu Göç Yürüyüşü’ projesidir. Ertuğrul Gazi 1281 yılında ilk yayla dönüşünde başlatmış olduğu toy 737 yıldır devam eder ancak bu zamana kadar bu göç yolu ortaya çıkartılmamıştır. Sancağımızı ve bir miktar toprağımızı Domaniç’ten devralarak Osmanlı İmparatorluğu’nun tohumlarının atıldığı bu topraklarda, atalarımızın bıraktığı izleri takip ederek 6 gün 5 gecede Söğüt’e ulaştıracağız.

Proje Amacı: Bu proje Kayı Boyu’nun her yıl Domaniç’ten Söğüt’e yaptığı göçün temsili olarak canlandırılması ve gelenek haline getirilmesi. Osmanlı İmparatorluğu’nun kurulduğu bu topraklarda yaşanan tarihin genç nesillere anlatılması amaçlar. Domaniç’te ve Söğüt’te yapılan göç şenliklerinin arasında bir köprü oluşturmak.

Proje Özeti: Domaniç Çarşamba köyünde düzenlenen göç şenliklerinin bitiminden başlayarak, 6 gün 5 gece boyunca 86 Km’lik temsili göç yolunu kat ederek Bilecik-Söğüt’te düzenlenen göç şenliklerine katılmak” dedi.

Sancak Kaymakam Hasan Raşit Taşkın tarafından teslim edildi.(TY-EFE)