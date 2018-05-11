DPÜ Emet Meslek Yüksekokulu 250 mezun verdi

Emet Kapalı Spor Salonu’nda düzenlenen törene Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, Emet Belediye Başkanı Mustafa Koca, Garnizon Komutanı Murat Kılıçaslan, Emniyet Emniyet Müdürü Gökhan Yıldırım, AK Pati İlçe Başkanı Hüseyin Doğan, MHP ilçe Başkanı Mustafa Mecit, daire müdürleri, öğrenciler, öğrenci velileri ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal marşı ile başlayan programda açılış konuşmasını Okul Müdürü Yrd. Doç. Dr Hasan Bircan yaptı. Bircan, "İki yıl önce kendilerine emanet ettikleri çocuklarının bugün mezuniyet törenlerine katılan ailelerine katılımları için teşekkür etti. Bircan, “Bizler hep birlikte bir aileyiz. Bugün 250 gencimizi mezun edeceğiz. Sizleri daima evlatlarımız olarak gördük, hocalarımız ile birlikte sizleri geleceğe hazırlamak için çaba sarf ettik. Kaliteli eğitim vererek gelecek kariyerinizde sizleri farklı kılmak için elimizden geleni yaptık. İnanıyorum ki aldığınız eğitim sizleri farklı kılacak. Eğitim sadece okul hayatı ile sınırlı değildir, ömür boyu devam eder. Sürekli kendinizi yenileyin. Vatanımızı, bayrağımızı, milletimizi seviniz. Milli ve manevi değerlerine bağlı birer vatan evladı olunuz. Yolunuz, bahtınız, aklınız ve ufkunuz açık olsun “dedi.

"Her birinizi Emet ilçemizin birer kültür elçisi olarak görüyorum"

Türkiye’nin dört bir yanından ilçeye okumaya gelen gençler ve çocuklarının mezuniyet coşkusuna ortak olmak için gelen velilerle birlikte bu onurlu günü paylaşmaktn gurur duyduğunu belirten Başkan Koca, "Emet Belediyesi’nin Emet halkı ile beraber dünden bugüne Üniversite yerleşkesi, bina yapımı, kafeterya yapımı gibi destekler yanında, kültür geziler, konserler gibi etkinliklerde de daima destek verdik. Şimdi de hükümetimizin destekleri ile KYK yurdu, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü destekleri ile Gençlik Merkezi yapımı gerçekleştiriliyor. Bundan sonrada üniversitemizin gelişimi ve büyümesi için yerel yönetimin olarak bize düşen görevleri yerine getirmeye devam edeceğiz. Her birinizi Emet ilçemizin birer kültür elçisi olarak görüyor, ve kapılarımızın daima sizlere açık olduğunu belirterek yaşamınızın bundan sonraki bölümünde sağlık mutluluk ve başarı dolu yıllar diliyorum“diye konuştu.

"Bol bol kitap okuyun"

Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, yaptığı konuşmada, ”Emet sizlerin ikinci memleketidir. Burada eğitimini tamamlayan gençlerimizin kimi kamuda kimi iş dünyasında çalışarak bunca yıl kendilerine yaptıkları yatırımların karşılığını alacaklar. Nerede çalışırsanız çalışın hayatınızı her döneminde sizlere kitap okumanızı tavsiye ediyorum. Çünkü kitap okumak ufkunuzu genişletip, yaşamı anlamlandırmanıza sürekli katı sağlayacak sizleri geliştirecektir. Ayrıca zihninize dinç tutarsınız. Sizlere ikinci tavsiyem ise evlenirken sizden daha zeki ve başarılı bir insanla hayatınızı birleştirmenizdir. Böyle yaparsınız hayat boyu bir danışman ve yaşam koçu kazanmış olur, başarılarınızı artırırsınız" şeklinde konuştu.

Sağlık kurumları işletmeciliği ve okul birincisi Aslı Uysal, Çocuk gelişimi birincisi Hatice Aksarı ve Çocuk Gelişimi 2. Bölüm birincisi Özle Gürgen olurken, dereceye giren öğrencilere protokol üyeleri tarafından çeşitli hediyeler verildi.

Mezuniyet töreni geleneksel kep atma ile sona erdi. Öğrencilerden bazıları kep töreni sonrası yapılan eğlencede gönüllerince eğlenirken, bazıları arkadaşlarından ayrılacağı için ağladı.

Tören sırasında Emet Meslek Yüksekokulu öğrencisi Tuğba Karakaş’ın yazdığı ‘Şizofreni’’ isimli kitap için stant açıldı. Karakaş, kitap imzalayıp dağıttı.

Tören sonunda tüm katılımcılara etli pilav ve ayran ikram edildi. (YD-EFE)