DPÜ İslami İlimler Fakültesi'nde oryantasyon eğitimi

İslami İlimler Fakültesinin konferans salonunda gerçekleştirilen 2018-19 öğretim yılı oryantasyon eğitimi Fakülte öğrencilerinden Enes Altınel'in Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı.

Programda Üniversite Rektör Yardımcısı ve İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Halis Aydemir öğrencilere seslenerek mezuniyetlerine kadar sürecek dönemde kendilerinden neler beklediklerine değindi.

İslami İlimler Fakültesi'ndeki ilk toplantının bu oryantasyon programı olduğunu belirten Halis Aydemir, "İnsanlar hayatta pek çok meslekle uğraşıyorlar. Bizler ise hayatı esas alan bir mesleğin temsilcileriyiz. İnsanların yaptığı işlere bakıldığında araca yönelik ve amaca yönelik meslekleri görüyoruz. Örneğin hayatımızı kolaylaştırmak için kullandığımız teknolojik aletler araca yönelik mesleklere birer örnek. Ancak araca yönelik tüm meslekler bir eser ortaya koyduktan sonra bile, bu araçların kullanımı onlara yüklenen anlamlarla şekilleniyor. Bizim mesleğimiz de işte bu noktada amaca yönelik etkinliklerle ön plana çıkan bir meslek" dedi.

"Hazırlık sınıfı sizler için bir nimet"

Konuşmasının büyük bölümünü İslami İlimler Fakültesi öğrencilerinin alacağı hazırlık eğitimine ayıran Halis Aydemir, " Hazırlık sınıfı sizler için bir nimet. Bu nimetten en iyi şekilde faydalanmak için elinizden geleni yapmalısınız. Bu bir yıllık eğitimin sonunda bir ayeti, bir hadisi anlayabilecek noktaya erişebilmeli, uzun vadede ise yabancı dil sınavlarında yüksek puanlar elde edebilmelisiniz. Bugüne kadar yabancı dillerle ilgili tüm ön yargılarınızı bir kanara bırakın ve bu çatı altında yeni bir başlangıç yapın" ifadelerine yer verdi.

Öğrencilerin hazırlık sınıfına yaklaşımlarına da değinen Aydemir, "Lütfen hazırlık sınıfının bu bir yılını kayıp olarak görmeyin. Yabancı dili kaçak güreşerek aşmaya çalışırsanız, gelecekte büyük sıkıntılar yaşarsınız. Bugünün popüler dillerinden biri olan Arapça'nın yarın önünüzde nasıl kapılar açacağını bilemezsiniz. Eğer bu dil eğitimini başarırsanız hayatınızda harika bir başlangıca imza atmış olursunuz" diye konuştu.

Aydemir'in konuşmasının ardından İslami İlimler Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Rifat Türkel, öğrencilere üniversite ve İslami İlimler Fakültesi hakkında bilgi veren bir sunum yaptı. Daha sonra Arap Dili ve Belagatı Anabilim Dalı Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Selami Erdoğan, öğrencilere hazırlık sınıfı programı ve sınavları hakkında bilgi verdi.

Eğitimin son bölümünde Doç. Dr. Rifat Türkel ve Dr. Öğretim Üyesi Selami Erdoğan öğrencilerin sorularını yanıtladı.(EFE)