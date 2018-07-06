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06 Temmuz 2018 13:08

DPÜ Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne 93 yeni hemşire

Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne ataması yapılan 93 hemşireden 80’ninin sözleşmelerini imzalayarak görevlerine başladıkları bildirildi.

DPÜ Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne 93 yeni hemşire

06 Temmuz 2018 13:08


Yeni atanan hemşirelerle bir toplantı gerçekleştiren Hastane Başhekimi Doç. Dr. Orhan Özatik, İdari ve Mali Hizmetler Müdürü İsmail Eryılmaz, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Sibel Demirel hemşirelere hayırlı olsun dileklerine bulundular.


Hastane Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Sibel Demirel, sözleşmeli olarak hastaneye kazandırılan 93 yeni hemşirenin ihtiyaç duydukları eksikliği kapatacağını ifade ederek, "Öncelikle ilimize ataması gerçekleşen arkadaşlarımıza yeni görev yerlerinin hayırlı olmasını diliyorum. Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi çok kapsamlı ve geniş bir mekana sahiptir. Bölgenin en büyük hastanesi olması, hastanemize olan talebi artırmaktadır. Halkın bu talebi bazı ihtiyaçları beraberinde getiriyor. Yapılan sözleşmeli personel atamasıyla hastanemize doğrudan 93 kişi atandı Arkadaşlarımız belli bir adaptasyon süresi geçirecekler. Bu noktada hastane yetkilileri olarak devreye bizler girmeye çalışıyoruz. Alışma evresini en kısa süreye indireceğimize inanıyorum" dedi.


Demirel, yeni atanan hemşirelere yıllara dayanan tecrübelerini paylaşarak, bir abla, bir anne gibi, yeri geldiğinde bir idareci olarak davranacağını belirterek, kamu hizmetlerinin yerine getirilmesinde; sürekli gelişimi, katılımcılığı, saydamlığı, tarafsızlığı, dürüstlüğü, kamu yararını gözetmeyi, hesap verebilirliği, öngörülebilirliği, hizmette yerindeliği ve beyana güveni esas alınacağını, ayrıca hemşirelik mesleğinin diğer mesleklerden ayrıcalıklı olduğunu, bu nedenle empatinin ön planda tutulması gerektiğini vurguladı.


Daha sonra hemşirelerin yeni görev yerlerine dağıtımları gerçekleştirildi.(EFE)




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