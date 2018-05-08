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08 Mayıs 2018 13:10

DPÜ Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin beyin tümörü ameliyatı başarısı

Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahi Kliniği’nin, 2 yılda 50’ye yakın hastanın beyin tümörü ameliyatlarını başarılı bir şekilde gerçekleştirdiği bildirildi.

DPÜ Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin beyin tümörü ameliyatı başarısı

08 Mayıs 2018 13:10


Hastane Beyin ve Sinir Cerrahi Kliniği Sorumlu Hekimi Dr. Hasan Emre Aydın, başarılarından dolayı ikinci kez Beyin Cerrahi Derneği tarafından düzenlenen bilimsel kongrede arka bölge beyin tümörleri konusunda davetli konuşmacı olarak katıldı.


Hastanenin başarılı hekimlerinden Dr. Aydın Zengin, cihaz donanımına sahip bir hastanede insanlara şifa vesilesi olmanın onur verici olduğunu, insanlara hizmet vermekten gurur duyduğunu belirterek, “Ekibimiz ile birlikte kliniğimizde rutin kullanılan mikroskop, mikrocerrahi aletlerin yanında cerrahi sırasında hastamızın nörolojik fonksiyonları değerlendirebileceğimiz nöromonitorizasyon ve beyin tümörünün yerleşimini eş zamanlı olarak saptayabileceğimiz ultrason cihazı bulunmakta ve deneyimli bir ekip tarafından yorumlanmaktadır. Hastalarımızda cerrahi sonrası tümörün patoloji sonucuna göre tedavisi devam ettirilmekte ve hastalarımız tanı, tedavi ve tedavi sonrası süreçte takip edilmektedir. Sağlık Müdürlüğümüz ve Hastane Başhekimliğimizin desteğiyle ilimizde kranial operasyonların büyük çoğunluğunu başarılı bir şekilde gerçekleştirmekteyiz. Hastalarımıza ileri tetkik ve tedavilerin gerektiği durumlarda ilgili birimlere yönlendirmeleri de yapılarak mağduriyetlerini engellemekte ve hasta takibimizi sonuçlanana kadar yapmaktayız. Çok farklı alt tipleri olsa da hastalığın büyük kısmında tanı, tedavi ve takip sürecinde klinik olarak gerekli donanım ve teknolojik ekipmana sahibiz” dedi.(EFE)




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