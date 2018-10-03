DPÜ-KUTSO işbirliği

Ş. Müdürü Prof. Dr. Mehmet Tevfik Bayer ile beraberindeki heyet, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) Yönetim Kurulunu ziyaret etti.

KUTSO Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Özotraç ve Yönetim Kurulu üyelerinin hazır bulunduğu ziyarette, hız kazanan üniversite sanayi işbirliği çalışmaları hakkında karşılıklı görüş alış verişinde bulunuldu. TÜBİTAK 2244 Sanayi Doktora Programı, işletmelerin üniversite test ve analiz envanterine erişimi gibi konularda bilgi paylaşılarak, üniversite sanayi işbirliği çerçevesinde, DPÜ ve KUTSO tarafından yürütülen çalışmalar müzakere edildi. Ayrıca, KUTSO üyelerinin katılımıyla, DPÜ ve KUTSO işbirliğinde sektör çalıştayı düzenlenmesine ilişkin eylem planı istişare edilerek, Kütahya ve ilçelerinde faaliyet gösteren işletmelerin ihtiyaçları ve talepleri yönünde çalışmalar yapılmasına karar verildi.

DPÜ ile KUTSO'nun güçlenen işbirliğinden memnuniyet duyulduğu dile getirilen görüşmede, DPÜ Teknoloji Transfer Ofisi hizmetlerinden daha fazla yararlandırılması, KOBİ'lerin talep ve ihtiyaçlarının belirlenerek, bu ihtiyaçlara yönelik çalışmalar yapılması gibi konularda karşılıklı görüşler dile getirildi.

KUTSO ile DPÜ arasındaki güçlü işbirliği ve iletişimin, üniversite sanayi işbirliğine hız kazandırdığı, bu işbirliğinden memnuniyet duyulduğu, şehrin ekonomik gelişme ve kalkınmasına katkıda bulunan bu işbirliğinin, daha verimli şekilde sürdürüleceği vurgulandı. (EFE)