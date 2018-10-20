DPÜ öğrencilerine orman yangını eğitimi

Orman Bölge Müdürlüğü, Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli Orman Mühendisi A. Başar Kavcin tarafından Germiyan Yerleşkesinde orman yangınlarıyla mücadelede kullanılan 1 İlk Müdahale Aracı, 1 Arazöz ve 1 Su İkmal Aracı ile verilen eğitime 42 öğrenci katıldı. Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölüm Başkanı Öğretim Görevlisi Ali Telli tarafından yürütülen “Orman Yangınları” dersi için verilen eğitim öğrenciler tarafından ilgiyle karşılandı.

Eğitimde araçların teknik özellikleri, kapasiteleri, kullanım alanları, kullanılan ekipmanlar hakkında bilgiler verildi. Su ve köpük uygulaması yapıldı. Katılım sağlayan öğrencilere orman yangınlarıyla mücadelede kullanılan araçların her türlü arazi şartlarındaki fiziki kabiliyetleri uygulamalı olarak gösterildi.(EFE)