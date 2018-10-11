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DPÜ personeline 'İç Kontrol ve Risk Yönetimi' eğitimi

Kütahya Dumlupınar Üniversitesinde (DPÜ) akademik ve idari personele yönelik “İç Kontrol ve Risk Yönetimi” eğitimi verildiği bildirildi.


Üniversitenin İç Denetim Birimi, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ile Internal Control Institute (ICI) işbirliğinde akademik ve idari personeline yönelik olarak güncel gelişmeler ışığında İç Kontrol ve Risk Yönetimi eğitimi verildi.


Üniversitenin Fen Edebiyat Fakültesi ile Rektörlük toplantı salonlarında gerçekleştirilen ve üç gün süren eğitimde personele İç Kontrol ve Risk Yönetiminin üniversitede etkili yönetime katkısı konularında eğitimler verildi. Programda ayrıca ICI Türkiye Başkanı Dr. Bertan Kaya ve Başkan Yardımcısı İlknur Tunç sunum yaptı.


Programa Üniversite Rektörü Prof. Dr. Remzi Gören ile Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Halis Aydemir ve Prof. Dr. Kaan Erarslan da katıldı.


Toplantılarda personelimize İç Kontrol ve Risk Yönetiminin Üniversitede Etkili Yönetime Katkısı konularında eğitimler verildi.(EFE)

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