DPÜ Şaphane Meslek Yüksekokulu öğrencilerinden şehitlik ziyareti

Okul Müdürü Feyyaz Ebeoğlugil, gezi ile ilgili yaptığı açıklamada, ’’137 bin şehidin yattığı Dumlupınar Şehitliği, tarihiyle her zaman ülkemize ışık tutmaya devam edecektir. Şaphane Meslek Yüksekokulu olarak her yıl gelenek haline getirdiğimiz Dumlupınar Şehitlik gezisini bu yılda gerçekleştirdik. Dumlupınar Şehitliği’nde öğrencilerimiz dev Türk bayrağıyla şehide saygı ve teröre lanet gösterisinde bulundular. Dumlupınar’ın kurtuluş savaşındaki önemini öğrendiler. Yıldırım Kemal Şehitliği’ni, Anıtkaya Süvari Şehitliği’ni, Dumlupınar Şehitliği’ni, anıtları ve müzeyi gezdiler. Özellikle Şehit Sancaktar Mehmetçik Anıtı’nda yaşananları dinlediklerinde çok duygulandılar’’ diye konuştu. (YD-EFE)