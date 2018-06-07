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07 Haziran 2018 10:15

DPÜ Şaphane Meslek Yüksekokulu’nun yeni açılan bölümüne öğrenci alımı

Kütahya’nın Şaphane ilçesinde, yeni açılan Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümümü’ne ilk etapta 40 öğrenci alınacağı açıklandı.

DPÜ Şaphane Meslek Yüksekokulu’nun yeni açılan bölümüne öğrenci alımı

07 Haziran 2018 10:15


Okul Müdürü Hüseyin Feyyaz Ebeoğlugil, yaptığı açıklamada, ’’Büyük gayretlerle, yoğun emek vererek çalıştığımız bölümlerden birisi olan Sosyal Hizmetler Bölümümüz için Şaphane Meslek Yüksek Okulu’nda 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı için ’’Sosyal Hizmetler’’ bölümüne öğrenci alınması Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı’nca onaylanmıştır. Dumlupınar Üniversitesinde ilk defa açılacak olan bu programa öncelikle 40 normal öğretim öğrenci kontenjanı verilmiştir. Üniversitemize, Meslek Yüksek Okulumuza, Şaphanemize hayırlı uğurlu olmasını dilerim’’ diye konuştu.


Meslek Yüksekokulu için ellerinden gelen tüm desteği verdiklerini belirten Şaphane AK Parti İlçe Başkanı Murat Çakır, ’’Bizler üniversitemizin ilçe ekonomisi için çok önemli olduğu bilinciyle okul yönetimimizle birlik ve beraberlik içinde çalışmaya devam edeceğiz. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Şaphane öğrenci kenti olma yolunda ilerlemeye devam edecektir’’ diye konuştu.(YD-EFE)




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