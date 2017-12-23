DPÜ Simav Meslek Yüksekokulu öğrencilerinden maket sergisi

DPÜ MYO’nun İç Mekan Tasarımı Programı öğrencilerinin, Simav’daki tarihi ve anıt özelliği olan binaları konu alan maket çalışmaları görsel bir şölene dönüştü. Öğrenciler tarafından, bir ay süren çalışmaların sergilenmesi ve yarışma havasında geçmesi öğrencilere ve katılımcılara heyecanlı anlar yaşattı.

MYO İç Mekan Tasarımı öğrencisi Feyza Türkay, 1789 tarihinde yapılan ve Simav’ın en eski tarihi eseri olan Nasuh Ağa Camisi’nin maketini asıl dokusuna uygun olarak hazırladıklarını belirtti.

Yapılan değerlendirme sonucu Esma Nur Akça ve Esra Kolay isimli kuzen öğrencilerin ’Osmanbey Mektebi’ adlı maketi birincilik ödülüne layık görüldü. Birincilik ödülünü DPÜ Rektörü Prof Dr. Remzi Gören’in elinden alan öğrencilerden Esma Nur Akça, “Bizim Osmanbey Mektebi’ni seçmemizin sebebi, Belediye Başkanımız Süleyman Özkan’ın ilk okuduğu okul olması ve birçok kişinin anılarının canlanmasını istediğimiz için yaptık. Arkadaşım Esra Kolay ile birlikte üç haftalık bir sürede bu maketi tamamladık. Birincilik ödülü aldığımız için çok mutluyuz. Okul idaremize, öğretmenlerimize ve Simav Belediyesine teşekkür ediyoruz” dedi.

Simav Meslek Yüksekokulu’nda yapılan maket sergisi ve ödül törenine, Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Remzi Gören, Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, Simav Belediye Başkanı Süleyman Özkan, DPÜ Simav Teknik Eğitim Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Muammer Gavas, Simav Meslek Yüksek Okulu (MYO) Müdürü Dç.Dr. Rüştü Güntürkün, Simav AK Parti İlçe Başkanı Avukat Adil Biçer, Simav Emniyet Müdürü Aytaç Ayhan, öğretim görevlileri ve öğrenciler katıldı. (MEİ-EFE)