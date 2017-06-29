DPÜ Tıp Fakültesi üçüncü mezunlarını verdi

mezunlarını verdi.

Dumlupınar Üniversitesi 3. Dönem Tıp Fakültesi öğrencileri törenle hekimlik mesleğine adım attı. Tıp Fakültesi’ndeki törene Kütahya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, AK Parti Kütahya Milletvekili Vural Kavuncu, Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Hava Piyade Tuğgeneral Bülent Tatkan, Belediye Başkan Vekili Ali İhsan Ertaş, Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Celal Yücel, İdare Mahkemesi Başkanı Mustafa Bilici, Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Remzi Gören, Baro Başkanı Ahmet Atam, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Uğur, İl Genel Meclis Başkanı Musa Yılmaz, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası (KÜTSO) Başkanı Nafi Güral ile Kütahyalı iş adamı Macaristan Fahri Konsolosu İsmet Güral, bazı daire müdürleri, Tıp Fakültesi Öğretim Görevlileri, Tıp Fakültesi’nden mezun olan öğrenciler ve aileleri katıldı.

"Kadromuzu her geçen gün daha güçlendiriyoruz"

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törenin açılış konuşmasını yapan Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Hakan Vural DPÜ Tıp Fakültesi’nin kuruluşu ve bugünü hakkında bilgiler verdi. Vural, “Tıp Fakültemiz 2008 yılında kuruldu. 2009 yılında öğrenci alımı başladı. 2015 yılında yapımı tamamlanan yeni binamıza taşındık. Fakültemiz kuruluşunun 9. yılında, 3. mezunlarını veriyor. Sağlık hizmetlerimizi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde veriyoruz. Her geçen gün kadromuzu güçlendiriyoruz. Çevre illerden hastanemize hastalar geliyor. Eskisehir, Afyonkarahisar, Bilecik, Kütahya dörtlüsünün olduğu alanda bütün yükü bizim hastanemiz çekiyor diyebiliriz. Bize desteklerinden dolayı Rektörlüğümüze, Belediyemize, Milletvekillerimize ve Valiliğimize şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Ahmet Hakan Vural konuşmasında hekimliğin önemine dikkat çekti genç meslektaşlarına tavsiyelerde bulundu. Vural, “Eğitimlerde yoruldunuz. Bu gün mezun olarak yeni bir döneme başlıyorsunuz. Sizler umut ışığısınız. Sorumluluğunuz insanı tedavi etmek ve yaşatmak. Mütevazı olun. Halka nezaket ve sevgi besleyin. Hastalarınızı sevin. Para ve mevki hırsına kapılmayın. Faziletli olun. İncinseniz de incitmeyin. Karşılaşacağız engelleri aşma kudretine ve bilgisine sahipsiniz. Yemininizi unutmayın. Mesleğinizi dürüstlükle yapın” dedi.

“Sağlıkta şiddetin önüne geçilmeli"

Kürsüye daha sonra dönem 1.’si Ebru Kağıtçı çıktı, 6 yılı özetledi. Gülümseten ve düşündüren konuşmasıyla defalarca alkışlanan Kağıtçı sağlıkta şiddete dikkat çekti, görevi başında şehit edilen meslektaşlarını da unutmadı. Sağlıkta şiddetin önüne geçilmesi için düzenlemeler yapılmasını isteyen Ebru Kağıtçı, “Bu onurlu ve kutsal mesleğin birer gönüllü neferi olmanın tarifsiz mutluluğu içindeyiz. 6 yıl önce şaşkınlık, heyecan, merak ve umutla başladığımız bu maceranın sonunda üzerinde pırıl pırıl beyaz önlükleri, kendinden emin ve kararlı duruşu, binlerce insanın hayatına dokunacak bilgi ve tecrübesiyle genç hekimler olarak yeni maceralara atılacağız. Ancak üzülerek belirtmek istiyorum ki bu kadar emek veren, bu temiz duygularla vatana hizmet etmeye ant içmiş biz hekimlere karşı gün geçmiyor ki yeni bir şiddet haberi almayalım. Korku ve endişeyle gözlemlediğimiz, heyecanımıza gölge düşüren sağlıkta şiddetin önlenmesi için halkın eğitimi, hastanelerde güvenlik tedbirlerinin artırılması, medya yayınlarının denetlenmesi, hukuki sınırların düzenlenmesi gerekmektedir. Aksi halde toplumsal olarak telafisi olmayan kayıplar vereceğiz. Görevi başında şehit edilen meslektaşlarımı saygı ve rahmetle anıyorum” diye konuştu.

"Bize inandığınız, güvendiğiniz için teşekkür ediyorum"

DPÜ Rektörü Prof. Dr. Remzi Gören de, kürsüye çıkarak genç mezunlara ve ailelerine seslendi. Yeni mezunlara meslekte sabır ve şefkat vurgusu yapan Gören, “Mezun ettiğimiz doktorları yetiştiren Tıp Fakültemizin çok değerli öğretim üyelerini ile Sağlık Bakanlığı mensubu doktor arkadaşları kutluyor, emeklerinden dolayı tebrik ve teşekkür ediyorum. Mezuniyetlerde rol aldıkları meslektaşlarıyla ne kadar övünseler yeridir diyorum, çünkü onlar değer katan üniversitenin çok değerli öğrencileriydiler. Çünkü onlar analitik ve kritik düşünmenin önemini kavramış, bilgi ve becerilerinin farkında olan, mesleğinde hünerli olmayı yaşam felsefesi edinmiş, erdemli ve ahlaklı olmayı hayatlarının merkezine almış hekimler olarak tabipler olarak yetişmişlerdir. Yıllar önce gözbebeğiniz, ana kuzusu, babasının aslanı olarak emanet ettiğiniz çocuklarınızı, bugün iyi yetişmiş, kendileriyle gurur duyacağınız birer doktor, tabip, hekim olarak sizlere teslim ediyoruz. Bize inandığınız, güvendiğiniz için teşekkür ediyorum. Sevgili genç doktorlar, hastaların ilaçtan önce, kalbinde anneliğin sırrını, baba olmanın yüceliğini taşıyan, sabır ve şefkat aşığı doktorlara ihtiyaçları var. Bu yüzdendir ki ömrünü dertlilerin dertlerine deva bulmak, çaresizlere çare olmak, ıstırap çekenlerin acılarını dindirmek idealine vakfeden vefalı, şefkatli, inançlı, fedakar hekimler olmanızı dilerim” şeklinde konuştu.

Zorlu eğitim sürecinin sona erdiğini asıl mücadelenin ise şimdi başladığını ifade eden Vali Ahmet Hamdi Nayir, “Vali Ahmet H. Nayir, sizlerin sevincini ve onurunu paylaşmak için buradayız. Bizler, sizlerin önemli dönüm noktasında birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Her başlangıç bitişin habercisidir. Eğitim döneminin zorluklarını bitirdiniz. Ancak uzmanlık eğitiminiz, akademik kariyeriniz başlıyor. Tatmin duygusu yüksek, önemli bir görev üstleniyorsunuz. 7’den 70’e herkesin ihtiyaç duyduğu, 7/24 ihtiyaç duyulan bir görevin sorumluluğunu ve onurunu birlikte omuzluyorsunuz. Meslek hayatınızda yaşayacağınız olaylarda da sizler sürekli kendilerini öncelikli bilen kişilerle karşılaşacaksınız. Yalnızca tıp eğitiminiz değil, aynı zamanda insan ilişkileri konusundaki eğitiminiz, tecrübeniz, öğrendikleriniz ve geliştireceklerinizle sizin hayatınıza önemli bir değer ve farkındalık katacak” dedi.

Konuşmaların ardından çetin bir eğitim sürecini başarıyla tamamlayan öğrenciler diplomalarını ve başarı belgelerini aldılar.

Diplomaların takdim edilmesiyle birlikte Hipokrat Yemini ederek kep fırlatan genç mezunlar doktorluğa ilk adımını attılar. (EFE)