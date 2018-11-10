DPÜ'de 'Çok Kutuplu Dünyada Türkiye' konulu konferansı

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nde (DPÜ) 'Çok Kutuplu Dünyada Türkiye' konulu konferans düzenlendi.

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı olarak faaliyet gösteren Ortadoğu Araştırmaları ve Diriliş Topluluğu tarafından hazırlanan ve AK Partiden üç dönem İstanbul Milletvekilliği yapan Metin Külünk'ün konuşmacı olarak katıldığı "Çok Kutuplu Dünyada Türkiye” konulu konferans, Fen Edebiyat Fakültesinin Konferans Salonu'nda öğrencilerin katılımı ile gerçekleşti.

Konferansa davet edildiği için Orta Doğu Araştırmaları ve Diriliş Topluluğu'na teşekkür eden Metin Külünk bugünü, yarını anlamanın ve coğrafyamızı bilmenin son derece önemli olduğunu ifade ederek, "Türkiye'de yaşayan bizler sanırım bulunduğumuz konumun öneminin yeteri kadar farkında değiliz. Halbuki Türkiye'ye Washington'dan, Moskova'dan, Kahire'den baktığınızda ne kadar önemli bir noktada olduğunuzu ve ne kadar çok çalışmanız gerektiğini anlarsınız" dedi.

"Coğrafya okudukça ne kadar kıymetli olduğunuzu anlarsınız"

Coğrafyanın insanın kaderi olduğuna işaret eden Külünk, "Güçlüklerin sırrı da, gücümüzün sırrı da temelde coğrafyamızdır. Sizlere bir ağabey olarak tavsiyede bulunmak istiyorum. Lütfen ekonomik, siyasi ve enerji coğrafyası okuyunuz. Bu okumalarınızda kendinizin ne kadar kıymetli bir insan olduğunu ve sorumluluğunuzun 7 milyar insan ve 200'ün üzerinde devlet boyutunda olduğunu fark edeceksiniz. Çünkü dünyanın tam merkezindesiniz" diye konuştu.

“Dünyadaki güç dengeleri sürekli değişkenlik göstermiştir”

Dünyadaki güç merkezinin batıdan doğuya kaymaya başladığına vurgu yapan Külünk, "Dünyadaki güç dengeleri sürekli değişkenlik göstermiştir ve gösterecektir. İkinci Dünya Savaşının ardından İngiltere'nin boş bıraktığı alanı ABD aldı. Şimdi bu güç doğuya doğru kayıyor. Eğer Sanayi Devrimi denen kavram bu topraklardan çıkmış olsaydı, bugün Afrika'da sömürgecilik olmayacaktı. İnsanlık ateşi çocuklarının elinde yakılmıyor olacaktı. Orta Doğunun petrollerine Müslümanlar bakarken, Londra'da zenginlik ortaya çıkmayacaktı" ifadelerini kullandı.

Konferansta öğrencilerden gelen soruları da yanıtlayan Külünk'e etkinliğin sonunda Rektör Prof. Dr. Remzi Gören tarafından üniversitenin altın anahtarı hediye edildi.(EFE)