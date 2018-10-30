DPÜ'de Erasmus Toplantısı

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Koordinatörlüğü'nce yürütülen 'Erasmus+ ISSA Projesi'nin 3. Ulusötesi' toplantısı üniversitede gerçekleştirildi.

Alınan bilgiye göre, DPÜ Dış İlişkiler Koordinatörlüğü'nce yürütülmekte olan 14-18 yaş arası bireylerin Okul Devamsızlığını Önlemeye Yönelik Avrupa Birliği Erasmus+ ISSA Projesi'nin (Improving Solutions For Student Absenteeism) 3. Ulusötesi Proje Toplantısı, yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

Proje Koordinatörü Doç. Dr. Oktay Şahbaz, projenin geleceğin şekillendiricisi olacak bireylerin okul hayatlarına devam etmelerinin öneminden yola çıkılarak oluşturulduğunu ifade etti.

Yapılan toplantının projenin yaygınlaştırılması ve elde edilen-edilecek fikri çıktıların etki seviyelerinin arttırılması açısından önem taşıdığını belirten Şahbaz, toplantıda fikri çıktılardan olan okul devamsızlığını azaltmaya yönelik geliştirilen ISMA Modülün ve ZEIBI oyununun uygulamasının yapılacağını ifade etti.

Şahbaz, oluşturulan platformların hedef kitleleri ve 2019 yılının Nisan ayında gerçekleştirilecek olan Uluslararası Çalıştay üzerine de görüşmeler yapıldığını ve gelen misafirlerin Türk misafirperverliğinden memnun kaldıklarını dile getirdi.

Toplantıda ayrıca proje araştırmacılarından Vehbi Onur Demirciler, Berrin Demir ve Dr. Figen Karaferye de partnerlere proje geneliyle ilgili bilgiler aktardılar.

Yabancı Diller Yüksekokulu Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya proje partnerleri olarak TEI of Crete (Yunanistan), M&M Profuture Training S.L. (İspanya) ve Kütahya Rehberlik Araştırma Merkezi personelleri katıldı. (EFE)