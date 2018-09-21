İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

DPÜ‘de Kalite Kurulu Toplantısı

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Kalite Danışma Kurulu olağan toplantısının gerçekleştirildiği bildirildi.


Alınan bilgiye göre, Üniversite Kalite Danışma Kurulu üyeleri çeşitli konularda görüşme ve değerlendirme yapmak üzere üniversitenin Senato Salonunda bir araya geldiler.


Toplantıda, Yükseköğretim Kurulu Kalite Güvencesi ve Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Kalite Uygulamaları ile üniversite personeli ve öğrencilerin görüş ve önerileri üzerine görüşmeler gerçekleştirildi.


Toplantının son bölümünde ise iç ve dış paydaş memnuniyet analizlerinin değerlendirmesi yapıldı.(EFE)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.