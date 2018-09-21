DPÜ‘de Kalite Kurulu Toplantısı

Alınan bilgiye göre, Üniversite Kalite Danışma Kurulu üyeleri çeşitli konularda görüşme ve değerlendirme yapmak üzere üniversitenin Senato Salonunda bir araya geldiler.

Toplantıda, Yükseköğretim Kurulu Kalite Güvencesi ve Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Kalite Uygulamaları ile üniversite personeli ve öğrencilerin görüş ve önerileri üzerine görüşmeler gerçekleştirildi.

Toplantının son bölümünde ise iç ve dış paydaş memnuniyet analizlerinin değerlendirmesi yapıldı.(EFE)