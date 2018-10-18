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DPÜ'de Kore kültürü tanıtılacak

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi’nin, (DPÜ) ’Kore kültür günü’ etkinliğine ev sahipliği yapacağı bildirildi.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nin, (DPÜ) 'Kore kültür günü' etkinliğine ev sahipliği yapacağı bildirildi.


Dumlupınar Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, "Kore Cumhuriyeti Türkiye Büyükelçiliği ve Kore Kültür Merkezi tarafından Üniversite ve Kütahya Belediyesi iş birliğiyle DPÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde 19 Ekim Cuma günü Kore Kültür Günü etkinliği düzenlenecektir. Etkinliğin üniversitede gerçekleştirilecek bölümlerine İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'ndeki Amfi-2 ev sahipliği yapacak. Saat 10.30'da 'Ode to My Father' adlı film gösterimiyle başlayacak olan Kore Kültür Günü, 14.30'da Kore-Türkiye İlişkileri Sempozyumu ile devam edecektir. Saat 15.40'ta katılımcılara Kore'de Eğitim ve Korece Tanıtım Semineri sunulacak. Etkinliğin 16.30'da başlayacak bölümünde öğrenciler geleneksel Kore kıyafetlerini deneyip, fotoğraf çektirebilecekler" denildi. (EFE)

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