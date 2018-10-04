DPÜ'de oryantasyon programı

Üniversitenin gelenekselleşen Oryantasyon Programı etkinliği, Evliya Çelebi Yerleşkesinde yapıldı.

Verilen bilgiye göre, 5 Ekim 2018 tarihine kadar sürecek oryantasyon programı tırmanma duvarı alanında gerçekleşen ilk gün etkinliğinde Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığına (SKS) bağlı öğrenci toplulukları açtıkları stantlarla yeni öğrencilere hem kendilerini tanıttılar, hem de yeni üyeler kazandılar. Sahne olarak düzenlenen tırmanma duvarında öğrenciler konser verdiler. Etkinlik alanının orta kısmında ise oyun alanları oluşturuldu. Tüm öğrenciler düzenlenen çeşitli etkinliklerle eğlenceli dakikalar geçirdiler. Ayrıca öğrenciler için Dumlupınar Şehitlik Gezisi de düzenlendi ve bölgenin Kurtuluş Savaşı'ndaki önemi anlatıldı. (EFE)