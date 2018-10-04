DPÜ‘de Sosyal Kooperatifçilik etkinliği

Üniversitenin Eğitim Fakültesi Mavi Amfide düzenlenen ve Rektör yardımcısı Prof. Dr. Kaan Erarslan ile Ticaret Bakanlığı Sosyal Kooperatifçilik Genel Müdürü Arif Sami Seymenoğlu'nun da katıldığı toplantıda öğrencilere sosyal kooperatifçilik ve sosyal girişimcilik konularında sunumlar yapıldı.

Toplantıda konuşan Türkiye Orman Kooperatifleri Merkez Birliği Yöneticisi Ünal Örnek, Sosyal Kooperatifin Sosyal hizmetlerin sunumu veya dezavantajlı kişilerin (engelliler, göçmenler, yaşlılar gibi) çalışma hayatına uyumunun sağlanması konusunda uzmanlaşmış, çoğunlukla kooperatif çalışanlarının mülkiyetinde olan ve gönüllülerin ortaklığına açık bir kooperatif sistemi olduğunu ifade etti. Kooperatifçilik etkinliklerinin kısa tarihinden de söz eden Örnek, "Kooperatifçilik Türkiye için yeni değil. Türk kültürünün temel taşlarından ahilik kurumu bu örneklerden biridir. Bugün sosyal kooperatifçilik yaptığını bilerek ya da bilmeyerek katkıda bulunan çok fazla kurum var. Batıda bu kooperatifler göçmen sorunlarına çözüm bulacak düzeye ulaştılar. Siz gençlerden ricam sosyal kooperatifleri araştırın ve katılımcı olun" şeklinde konuştu.

Ticaret Bakanlığı Ticaret Uzmanı Gökçen Mert Korkmaz ise, sosyal kooperatifçiliğin dünyada sektörler kamu ve özel sektörden sonra üçüncü bir başlık olarak ele alındığını, bu kooperatiflerin kâr elde ettiklerini, ancak bu kârı yine sosyal kooperatif etkinliğinde kullandıklarını vurguladı.

Ankara Kalkınma Ajansı Uzmanı Hande Kara, hazırladığı sunumla; Sosyal kooperatifin ne olduğunu ve ne olmadığını öğrencilere aktardı ve Türkiye'de farkındalık oluşturmuş sosyal kooperatif girişimlerinden örnekler verdi.

“Bizler insan olmak için sosyal girişimci olmalıyız”

Programı düzenleyen Ticaret Bakanlığının Kooperatifçilik Genel Müdürü Arif Sami Seymenoğlu, etkinliğin öğrencilere ve ülkemize faydalı olmasını umarak bu girişimde bulunduklarını ifade ettiği konuşmasında, " Bizi hayvanlardan ayıran temel yanımız kendimiz dışında başkalarının da düşünebiliyor olmamızdır. Bizler insan olmak için sosyal girişimci olmalıyız. Bunun en iyi yolu da sosyal kooperatifçiliktir. Rektör yardımcımız bir öneri getirdi. 'Sertifikalı girişimcilik kurslarımıza kooperatifçiliği de ekleyebilir miyiz' dedi. İşte biz bunun için buradayız. Kurum olarak tüm üniversitelere ulaşmaya ve sosyal kooperatifçiliğin tanıtımını ve yaygınlaşmasını sağlayacağız" dedi.

“ Sosyal kooperatifçiliğin gelişimini destekliyoruz”

Rektör yardımcısı Prof. Dr. Kaan Erarslan, katılımcılara teşekkür ederek sosyal kooperatifçiliğin gelişimini desteklediklerini ifade etti. Üniversite bünyesindeki sertifikalı girişimcilik kurslarının sürdüğünü hatırlatan Prof. Dr. Kaan Erarslan, "Bu kursun dersleri arasına sosyal kooperatifçilik dersinin de eklenmesini istiyoruz. Bugün öğrencilerimiz sosyal kooperatifçilik konusunu ayrıntılı bir şekilde öğrendiler. Acaba kaçınız 'Buradan mezun olunca kendi okulumu kurarabilirim ' diye düşünüyor. Bence bu olasılığı her zaman göz önünde bulundurun" önerisinde bulundu.

Toplantıda son olarak söz alan Kütahya Vali Yardımcısı Halil İbrahim Ertekin, bu etkinliklerin öğrencilere aktarılmasının çok önemli olduğuna dikkat çekti. Ertekin,” Kooperatifçilik kavramı bizim öğrenciliğimizde kırsal bölgelerin kalkınması için kullanılan bir tabirdi. Bugün bu kavram çok daha geniş bir alanı ifade ediyor. Pek çoğunuz mezuniyet sonrasında KPSS planları yapıyorsunuzdur. Ama devletimizin hepinizi kurumlarında istihdam etme olanağı olmayacak. Bu yüzden sizin sosyal kooperatifçilik gibi alanlarda var olmanız ülkemiz için çok önemli. Umarız siz de bu etkinliklerin bir parçası olursunuz. Lütfen bizleri bu anlamda zorlayın. Sizin bu yöndeki fikirlerinize desteğimizi sunmaya hazırız" şeklinde konuştu. (EFE)