DPÜ'de Türk Musikisi Konseri

Fen Edebiyat Fakültesi Germiyanoğlu Yakup Bey Konferans Salonu'nda düzenlenen ve sanat yönetmenliğini Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Doç. Dr. Murat Sâlim Tokaç'ın yaptığı İstanbul Devlet Türk Müziği Araştırma ve Uygulama Topluluğunun konserine Vali Ömer Toraman, Rektör Prof. Dr. Remzi Gören, Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Anıl İça ve davetliler katıldı.

Yaklaşık bir saat süren konserde dinleyiciler Türk Müziğinin en seçkin örneklerini dinleme fırsatı buldu.

Konserin sonunda Vali Ömer Toraman, sanat yönetmeni Doç. Dr. Murat Salim Tokaç'a Ahmet Yakupoğlu'nun minyatür tablosunu hediye etti.(EFE)