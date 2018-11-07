DPÜ'ye 'En iyi tez' ödülü

Kütahya Dumlupınar Üniversitesince hazırlanan "Otomotiv Sanayisinde Kullanılan Kaynak Pimleri İçin Hidrotermal Yöntemle Itriyum Tetragonal Zirkonya Toz Sentezi” konulu doktora tezine I. Otomotiv Tez Ödülleri yarışmasında “En iyi tez” ödülü verildiği bildirildi.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Swissotel the Bosphorus'da gerçekleştirilen IAEC18 Uluslararası Otomotiv Mühendisliği Konferansı kapsamında yer alan I. Otomotiv Tez Ödülleri yarışmasında Dumlupınar Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Hasan Göçmez'in danışmanlığını yaptığı Dr. Arife Yurdakul tarafında hazırlanan "Otomotiv Sanayisinde Kullanılan Kaynak Pimleri İçin Hidrotermal Yöntemle Itriyum Tetragonal Zirkonya Toz Sentezi” konulu doktora tez çalışması I. Otomotiv Tez Ödülleri yarışmasında “En iyi tez” ödülüne layık görüldü.

Otomotiv Endüstrisi İhracatçılar Birliği (OİB), Otomotiv Sanayi Derneği (OSD), Otomotiv Teknoloji Platformu (OTEP), Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD) ve Uluslararası Otomotiv Mühendisleri Amerika Birliği (SAE International) tarafından 1-2 Kasım 2018 tarihlerinde Swissotel the Bosphorus İstanbul'da bu yıl 3.sü düzenlenen Uluslararası Otomotiv Mühendisliği Konferansı kapsamında ilk kez “Otomotiv Tez Ödülleri” yarışması düzenlendi.

Yarışmada değerlendirilen tezler arasında yer alan ve Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Rafet Kayış Mühendislik Fakültesi Metalürji ve Malzeme Mühendisliği Öğretim Üyesi Dr. Arife Yurdakul'un, Prof. Dr. Hasan Göçmez'in danışmanlığında hazırladığı “Otomotiv Sanayisinde Kullanılan Kaynak Pimleri için Hidrotermal Yöntemle Itriyum Tetragonal Zirkonya Toz Sentezi” konulu tez çalışması, otomotiv sektöründe 2010-2018 tarihleri arasında tamamlanmış yüzlerce tez arasından sıyrılarak en iyi üç doktora tezinden birisi olma başarısı göstererek en iyi doktora tezi ödülünü almaya hak kazandı.

Dr. Öğretim Üyesi Arife Yurdakul, Dumlupınar Üniversitesinde Araştırma Görevlisi olarak görev yaptığı dönemde de ODTÜ Öğretim Elemanları Derneği tarafından düzenlenen Serhat Özyar Yılın Genç Bilim İnsanı Ödül Töreni‘nde “Yılın Genç Bilim İnsanı” seçilmişti.(EFE)