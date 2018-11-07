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"Drift yapan otomobiller yandı"

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde drift yapan bir otomobil mobese kameralarına yakalandı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde drift yapan bir otomobil mobese kameralarına yakalandı.


Tavşanlı ilçesi Haşim Benli Bulvarı üzerinde gece saat 01.15'de drift yaptığı belirlenen kırmızı renkli otomobil sürücüsü tespit edilerek yakalandı.


Yeni trafik kanununa göre cezası 235 TL'den 5 bin 10 TL'ye çıkan ceza sürücüye uygulandı. Sürücünün ehliyeti 2 ay süreyle el konulurken, otomobili de 2 ay süreyle trafikten men edildi.


Ayrıca şüpheli hakkında TCK'nın 179/ 2 maddesi uyarınca 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle işlem yapılmak üzere polis merkez amirliği tarafından adli tahkikat başlatıldı. (Tİ - EFE)

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