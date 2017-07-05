Drone hava aracıyla trafik kontrolü ve asayiş uygulaması

Kontrollerde sürücüler ve araç içerisinde yolculuk yapan kişilerin GBT sorgulamaları yapılırken özellikle de motosiklet sürücülerinin kask takmayanlara cezai işlemler yapılıyor. Türkiye genelinde de asayiş ve güvenliğin temini için rutin kontrollerin devam ettiğini söyleyen ekipler, sürücülerin ve yolcuların daha güvenli yolculuk yapabilmesi için uygulamanın gerekli olduğunu ifade ettiler.

Jandarma bölgesinde drone ile de sürücülerin takip edilerek gerçekleşen uygulamada 44 motosiklete işlem yapıldığı ve 25 motorun bağlandığı, toplamda 6 bin TL’ ye yakın cezai işlem gerçekleştiği bilgisi edinildi. (Tİ - EFE)