Diğer
Kategoriler
28 Haziran 2017 20:32

Düğün konvoyunda trafik kazası: 4 yaralı

Kütahya’nın Domaniç ilçesinde, düğün konvoyunda meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Düğün konvoyunda trafik kazası: 4 yaralı

28 Haziran 2017 20:32


Edinilen bilgiye göre, Domaniç stadından sanayi sitesine yoluna girmek isteyen Gökhan Akbaba (22) himayesindeki 26 K 501 plakalı araç ile düğün konvoyunda bulunan Nizamettin Gürbüz yönetimindeki 43 YD 581 plakalı araç çarpıştı. Kazada taraflar arasında gerginlik meydana geldi. Gerginlik polislerin araya girmesiyle son buldu. Kazada sürücü Gökhan Akbaba (22) ile diğer otomobilde bulunan Gülşen Gürbüz (43), Nefise Temel (54) ve Ecrin Nas Gürbüz (9) yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Domaniç İlçe Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KÜTAHYA HABERLERİ
KÜTAHYA HAVA DURUMU
34
°
C
Az Bulutlu
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    34°C
  • Cuma
    Sıcak
    36°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    36°C
  • Pazar
    Sıcak
    38°C
KÜTAHYA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 4 ŞEVVÂL 1438
  • 28 Haziran 2017
  • Çarşamba
  • İmsak :03:15
  • Güneş :05:29
  • Öğle :13:14
  • İkindi :17:12
  • Akşam :20:39
  • Yatsı :22:34
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!