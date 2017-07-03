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03 Temmuz 2017 10:58

Düğünlerde çocukların para kapma yarışına büyüklerde katılıyor

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde evlenme ve sünnet düğünlerinde serpilen paraları kapma yarışına çocukların yanı sıra büyüklerin de katılması esnasında ilginç görüntüler oluşuyor.

Düğünlerde çocukların para kapma yarışına büyüklerde katılıyor

03 Temmuz 2017 10:58


İlçede evlenme düğünlerinde gelinin başından, sünnet düğünlerinde ise sünnet çocuğunun gezdirilmesi sonunda evlerin pencerelerinden veya yüksek yerlerden para, şeker, sakız ve çikolata serpme geleneği asırlardır sürdürülüyor. Çocuklar serpilen ceviz, şeker ve sakız gibi şeylere fazla rağbet etmezken, düğün sahibi ve yakınlarının serptiği özellikle birer dolarlık banknot, demir kuruş ve liraları kapma yarışı esnasında bazı çocuklar ezilme tehlikesi geçiriyor. Bu arada para kapma yarışına büyüklerinde katılması sonucu düğün alanında ilginç görüntüler oluşuyor.(MA-EFE)




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