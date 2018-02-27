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27 Şubat 2018 13:11

Dumlupınar Üniversitesi ile Şaphane İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği protokolü imzaladı

Kütahya’nın Şaphane İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile (DPÜ) Dumlupınar Üniversitesi arasında işbirliği protokolü imzalandı.

Dumlupınar Üniversitesi ile Şaphane İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği protokolü imzaladı

27 Şubat 2018 13:11


Şaphane İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Dumlupınar Üniversitesi Şaphane Meslek Yüksekokulu arasında yapılan işbirliği protokolü, ilçe Kaymakam Vekili Türker Çağatay Halim ve (DPÜ) Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Remzi Gören tarafından atılan imzalarla yürürlüğe girdi.


Şaphane İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Koz, imza töreninde yaptığı açıklamada, ’’Karşılıklı İşbirliğini içeren protokol uyarınca Şaphane İlce Milli Eğitim Müdürlüğümüze bağlı resmi, özel okul ve kurumlarda okuyan öğrencilere belirli bir program çerçevesinde üniversite ve kampüs alanlarından yararlanmalarına ,belirlenmiş derslere katılabilmelerine, üniversitenin uygun gördüğü akademik personeller ile irtibata geçmelerine olanak tanınacak. Ayrıca ihtiyaç duyulan alanlarda toplantılar ve hizmet içi eğitimler düzenlenecek’’ diye konuştu. (YD-EFE)




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