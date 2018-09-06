Dr. Remzi Gören, “Türkiye ekonomik, teknolojik, sağlık, eğitim alanındaki yatırımlar ve gelişmelerle büyük ve saygın devlet olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir. Dosta güven, düşmana korku salmaktadır”. dedi

DPÜ İslami İlimler Fakültesi’nin yeni hizmet binasının açılış töreninde konuşan DPÜ Rektörü Prof. Dr. Remzi Gören, Türkiye’nin son 15 yılda, özelde ise son birkaç yılda üst düzey gelişmeler yaşandığını kaydetti. Gören, “Türkiye ekonomik, teknolojik, sağlık, eğitim alanındaki yatırımlar ve gelişmelerle büyük ve saygın devlet olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir. Dosta güven, düşmana korku salmaktadır. Ülke olarak değerimiz artmakta, edilgen değil etken ülke olmaktadır. Dünyada, bir yandan iç ve dış kaynaklı hain terörle, hem ülke içinde hem ülke sınırları dışında mücadele ederken, diğer yandan büyük yatırımlar yapabilen ikinci bir ülke yoktur. Ülkemizin bu baş döndüren gurur verici değişim, dönüşüm ve kalkınma hızının yanında, aynı tempoda sosyal hayatta da devrimler yaşanmaktadır. Güçlenen STK’lar bunun en bariz örneğidir. Gelişim ve dönüşümden etkilenen alanlardan biri hiç kuşkusuz toplumun dini anlama, yorumlama ve yaşama biçimleri alanında yaşanmaktadır. Gelinen süreçte, insanlara özgür iradeleriyle kendi dini eğilimlerini seçme özgürlüğü tanınmış, doğru ile yanlışı, hak ile batılı seçme becerisine güvenilmiş, ama son zamanlarda oluşan tabloya bakıldığında din adamlarına duyulan saygı ve güvenden faydalanan bir kısım grup ve yapılar tarafından toplum sömürülmeye çalışılmaktadır" dedi.

"Diyanet İşleri Başkanlığı inisiyatif alıyor"

Mutlaka öz eleştiri yapılması gerektiğini ifade eden Gören, "15 Temmuz’da yaşanan travma, toplumun din merkezli sivil toplum kuruluşlara karşı güvenini sarsmış, dini yapı, grup ve otoritelere karşı ciddi önyargılar oluşmaya başlamıştır.

İnsanlığın manevi huzur aradığı, dine sığınma ihtiyacı duyduğu bu dönemde, otorite boşluğuna fırsat verilmemesi gerektiğine, birilerinin bu alana sızmaya çalışan profesyonel yapılara karşı uyanık ve uyarıcı olma görevi üstlenmesi gerektiğine inanıyorum. İşte bu noktada, Diyanet İşleri Başkanlığı büyük bir inisiyatif almakta, ülkenin her yerini karış karış gezmekte, gereken tüm önlem ve uygulamaları hayata geçirmektedir. Aynı şeyi, ilahiyat fakülteleri de yapmak zorundadır. Bu bağlamda, aklı başında, makul ve mantıklı düşünen her Müslüman’a büyük görevler düşüyor. Beslendiğimiz kaynaklara aşırı güvenme, onlara kutsallık atfetme noktasındaki düşüncelerimizi, İslam’ı anlama ve yaşama noktasındaki bakış açılarımızı güncellemeliyiz diye düşünüyorum. Bazen basit düşünmek, sade yaşamak, detaylarda boğulmaktan daha kolay ve güvenli olabilir" ifadelerini kullandı.

DPÜ İslami İlimler Fakültesi’nin yeni hizmet binası yapılan konuşmaların ardından törenle hizmete açıldı.