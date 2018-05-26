Dumlupınar ve Ağaçköy’de iftar

İftar programlarında konuşan Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, "Geleneksel mahalle iftar sofralarımıza hoş geldiniz. Çocuğuyla, genciyle, yaşlısıyla, kadınıyla, erkeğiyle, Ramazan ayında iftar sofralarında hep birlikte Ramazan ayının ruhunu yaşatıyoruz. Asıl olan birlik ve beraberlik. Bunu başarabildiysek ne mutlu bizlere. Bu yüzden burada bizimle birlikte iftar yapan tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Cenab-ı Allah inşallah Ramazan ayı münasebetiyle rahmetini mağfiretini üzerimizden esirgemesin. Hayırlı Ramazanlar diliyorum" dedi.

Dumlupınar ve Ağaçköy mahallelerinde düzenlenen iftar yemeğimine, Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, Belediye Başkan Yardımcıları Galip Gültekin, Murat Arık, Fatih Gölgeli ile Ali İhsan Ertaş, Dumlupınar Mahalle Muhtarı Ahmet Güngör, Ağaçköy Mahalle Muhtarı Mehmet Işık, Dumlupınar ve Ağaçköy mahallesi sakinleri katıldı. (EFE)