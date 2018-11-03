Dumlupınar ve Altıntaş ilçelerine veda

Vali Ahmet Hamdi Nayir ilk olarak Kütahya'nın Dumlupınar ilçesini ziyaret etti. Ziyarette Dumlupınar Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu ile Dumlupınar ilçe protokolü hazır bulundu.

Dumlupınar Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu'na görevinin hayırlı olması temennisinde bulunan Vali Ahmet Hamdi Nayir, çalışmalarında başarılar diledi.

2,5 yıl görev yaptığı Kütahya'da herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını belirten Vali Ahmet Hamdi Nayir, en zorlu sürecin tarihin en büyük ihaneti olan 15 Temmuz'da yaşandığını ancak Kütahya'da 15 Temmuz gecesi herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını sonraki süreçte de birlik ve beraberlik içerisinde hareket edildiğini söyledi.

Dumlupınar'ın Kurtuluş Savaşı'ndaki rolüne değinen ve Türkiye'de adını duyuran bir ilçe olduğunu ifade eden Vali Ahmet Hamdi Nayir, “Dumlupınar ilçemiz bizim nüfusuyla kıyaslamadığımız, değerli bir ilçemiz. Dumlupınar'ın şehitler diyarı olduğunu bildiğimiz için yaşayan insan sayısı kadar toprak altındaki değerlerimiz, kıymetlerimiz, varlıklarımız önemli'' dedi.

Vali Ahmet Hamdi Nayir daha sonra vedalaşmak üzere Altıntaş ilçesine gitti. Altıntaş Kaymakamı Mustafa Sait Arcaklıoğlu'na görevinde başarılar dileyen Vali Ahmet Hamdi Nayir daha sonra protokolle bir araya gelerek vedalaştı. Veda ziyaretinde Altıntaş Kaymakamı Mustafa Sait Arcaklıoğlu, Altıntaş Belediye Başkanı Ferit Karabulut ile ilçe protokol üyeleri hazır bulundu.

Kütahya'da tüm hizmetlerin birlik ve beraberlik içerisinde yürütüldüğünü, kurum ve kuruluşlar arası uyumun etkin hizmette önemli olduğuna dikkat çeken Vali Ahmet Hamdi Nayir, ''Altıntaş ilçemiz de çok sık geldiğimiz ilçelerimizden biriydi. Altıntaş önü açık, geleceği parlak bir ilçe. İnşallah daha güzel şeylere kavuşacak diye tahmin ediyoruz. Ümit veren gelişmeler var. Zafer Havalimanı'nın burada olması önemli bir olay. Hemen yanında Organize Sanayi Bölgesi'nin kuruluyor olması, şehir merkezine yakınlığı, yollar üstü olması yine güzel bir hadise. İlçemizin birlik ve beraberliği de iyi. Dolayısıyla ümitsiz olacak hiçbir şeyimiz yok. İnşallah bunlar bir ümit olarak kalmaz en yakın zamanda bir ürün olur. Hatrımızda uyumlu, geçimli, ümit var eden bir Altıntaş olarak yer edecek. İnşallah sizden gelen güzel haberler de bizleri Sakarya'da da olsak sevindirecek'' diye konuştu.(YD-EFE)