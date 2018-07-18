Dumlupınar’da 15 Temmuz hatıra ormanına 251 fidan dikildi

Etkinliğe Dumlupınar Kaymakamı Osman Sayılır, Belediye Başkanı Niyazi Tezcan, kurum ve daire amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Belediye Başkanı Niyazi Tezcan, etkinlikte yaptığı açıklamada, ’’Şehitlerimizin ve gazilerimizin şanlı isimlerini yaşatmaktan, hatıralarını daima diri tutmaktan vazgeçmeyeceğiz. 15 Temmuz bizim ülkemizde önemli bir tarihi dönüm noktası oldu. O geceye gençlerimiz de unutmayacak, biz de unutmayacağız. Çünkü bu bizim milletimizin varlık meselesi, beka meselesi. Bu maksatla bu fidanlarla da bunu sabitleyeceğiz" dedi. (YD-EFE)