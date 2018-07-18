Diğer
Kategoriler
18 Temmuz 2018 10:36

Dumlupınar’da 15 Temmuz hatıra ormanına 251 fidan dikildi

Kütahya’nın Dumlupınar ilçesinde 15 Temmuz Şehitleri Hatıra Ormanı’na 251 çam fidanı dikimi etkinliği gerçekleştirildi.

Dumlupınar’da 15 Temmuz hatıra ormanına 251 fidan dikildi

18 Temmuz 2018 10:36


Etkinliğe Dumlupınar Kaymakamı Osman Sayılır, Belediye Başkanı Niyazi Tezcan, kurum ve daire amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.


Belediye Başkanı Niyazi Tezcan, etkinlikte yaptığı açıklamada, ’’Şehitlerimizin ve gazilerimizin şanlı isimlerini yaşatmaktan, hatıralarını daima diri tutmaktan vazgeçmeyeceğiz. 15 Temmuz bizim ülkemizde önemli bir tarihi dönüm noktası oldu. O geceye gençlerimiz de unutmayacak, biz de unutmayacağız. Çünkü bu bizim milletimizin varlık meselesi, beka meselesi. Bu maksatla bu fidanlarla da bunu sabitleyeceğiz" dedi. (YD-EFE)




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KÜTAHYA HABERLERİ
KÜTAHYA HAVA DURUMU
30
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    26°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    26°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    29°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç