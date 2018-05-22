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22 Mayıs 2018 11:44

Dumlupınar’da alt yapı çalışmaları

Kütahya’nın Dumlupınar ilçesinde, ilçedeki kötü görüntüyü kaldırmak için yol düzenleme ve parke taşı döşeme çalışmalarına Belediye tarafından başlandı.

Dumlupınar’da alt yapı çalışmaları

22 Mayıs 2018 11:44


Belediye Başkanı Niyazi Tezcan çalışmaları yerinde inceledi. Tezcan burada yaptığı açıklamada, ’’Bismillah deyip ilçemiz Cafergazi Mahallelesi’nden çalışmalarımıza başladık. Bu mahalle bittikten sonra diğer mahallelerimizde çalışmalarımız devam edecek. İlçe merkezimizde 1970 depreminden bu yana yapılmayan yolları onarıp yapmak ne mutlu bize nasip oluyor. Belediyede görev yapan bütün ekibime çok teşekkür ediyorum. Hedefimiz kuruluşun ve kurtuluşun topraklarına ziyarete gelen misafirlerimize çok daha güzel bir görüntü sunmak’’ ifadelerini kullandı. (YD-EFE)




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