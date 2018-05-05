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05 Mayıs 2018 11:17

Dumlupınar’da fidan dikme etkinliği

Kütahya’nın Dumlupınar ilçesi Gazi ilkokulu bahçesinde fidan dikildi.

Dumlupınar’da fidan dikme etkinliği

05 Mayıs 2018 11:17


Tüm öğrencilerin ve öğretmenlerin katıldığı etkinliğe Dumlupınar Kaymakamı Osman sayılır’da katılıp fidan dikti. Etkinlikte öğrencilere fidan dikmenin püf noktalarını anlatılarak uygulamalı olarak ağaç dikim eğitimi de verildi.


Kaymakam Sayılır, yaptığı açıklamada, "Öğrencilerin çevreye duyarlılığının arttırılarak farkındalık kazandırılması ve orman sevgisinin aşılanması amacıyla fidanları toprakla buluşturduk. Aynı zamanda okul bahçesinin ağaçlandırılmasına katkıda bulunduk. Ağaçlarımız öğrencilerimzle birlikte büyüyecektir " diye konuştu. (YD-EFE)




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