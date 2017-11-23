Dumlupınar’da Futbol Kursu

Antrenörlüğünü, Usta Öğretici Mehmet Ali Bal’ın yaptığı çalışmalar, haftada 2 gün olarak düzenleniyor.

Türk sporuna yeni sporcular yetiştirmek istediklerini anlatan Mehmet Ali Bal, öğrencilerin çok ilgili olduklarını söyledi.

Bal, ”Bu yıl ilk kez açtığımız kursa katılan öğrencilerimiz ile Dumlupınar Stadınında yaptığımız çalışmalarda, öğrencilerimizin çalışma azmi beni sevindiriyor. 120 saat sürecek olan kursumuzda, öğrencilerimizin iyi bir eğitim alıyor. Futbolu severek ileride de yapacaklarından eminin’’ diye konuştu.(YD-EFE)