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Dumlupınar'da Meslek Yüksekokulu Sevinci
26 Şubat 2018 11:12
Dumlupınar’da Meslek Yüksekokulu sevinci
Kütahya’nın Dumlupınar ilçesi Belediye Başkanı Niyazi Tezcan, 2019 yılında DPÜ Dumlupınar Meslek Yüksekokulu’nun (MYO) öğretime başlayacağını açıkladı.
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26 Şubat 2018 11:12
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