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26 Şubat 2018 11:12

Dumlupınar’da Meslek Yüksekokulu sevinci

Kütahya’nın Dumlupınar ilçesi Belediye Başkanı Niyazi Tezcan, 2019 yılında DPÜ Dumlupınar Meslek Yüksekokulu’nun (MYO) öğretime başlayacağını açıkladı.

Dumlupınar’da Meslek Yüksekokulu sevinci

26 Şubat 2018 11:12




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