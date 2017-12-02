Simav Belediyesi ve Simav İlçe Müftülüğü’nün ortaklaşa düzenlediği programa Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, Simav Belediye Başkanı Süleyman Özkan, Kütahya İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar, Simav İlçe Müftüsü İbrahim Yavuz, Kütahya İl Müftü Yardımcısı Mehmet Arslaner, protokol üyeleri ve binlerce vatandaş katıldı.

Simav Yeni Garaj Camii İmam Hatibi İsmail Ak’ın sunduğu program, İzmir Balçova Yeşil Cami İmam Hatibi, 2012 yılı Kur’an-ı Kerimi güzel okuma Türkiye birincisi ve dünya üçüncüsü Ahmet Yüksel’in Kur’an tilavetiyle başladı. Simav İlçe Müftüsü İbrahim Yavuzun açılış konuşmasının ardından, Belediye Başkanı Süleyman Özkan selamlama konuşması yaparak, ilçenin ihtiyaç görülen mahallelerine yapılacak cami ve mescitler hakkında bilgi verdi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Camii imam hatibi Mehmet Göregen’in Kur’an tilavetinin ardından, Ankara Kocatepe camii imam hatibi, 2014 yılı Kur’an-ı Kerim’i güzel okuma dünya birincisi Nebi Yaşar Kur’an ziyafeti sundu.

Kütahya İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar’ın konuşmacı olarak katıldığı programda, İslam kardeşliği ile Hazreti Muhammed Mustafa’nın (SAV) örnek yaşantısı anlatıldı.

Ahmet Yüksel tarafından okunan kasidenin ardından, Ankara Ahmet Hamdi Akseki Camii imam Hatibi, 2010 yılı Kur’an-ı Kerim’i güzel okuma dünya birincisi Ali Tel tarafından Kur’an-ı kerim tilaveti yapıldı.

İlgiyle izlenen program, Emet ilçe Müftüsü’nün kapanış duası, katılımcılara hediyelerin takdim edilmesi, kura sonucuna göre Kur’an-ı Kerim dağıtımı ve hatıra fotoğraf çekimlerinin ardından sona erdi. (MEİ-EFE)