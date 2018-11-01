Duygulandıran davranış

Kütahyalı Emine Akyün'ün vefat eden eşinin engelli aracını bir başka ihtiyaç sahibine verilmesi talebi takdirle karşılandı.

Kütahya Belediyesi'ne gelerek, Başkan Kamil Saraçoğlu ile görüşen Emine Akyün vefat eden eşinin akülü arabasını ihtiyaç sahibi bir kişiye hediye edilmesini istediğini ifade etti. Akyün'ün kendi imkanlarıyla belediyeye kadar getirdiği aracı bizzat Başkan Saraçoğlu teslim aldı.

Örnek davranış karşısında duygulanan Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, "Hemşehrimiz Emine Akyün'e teşekkür etti. Başkan Saraçoğlu; Sivil toplum kuruluşlarımız ve hayırsever vatandaşlarımızın yapacakları ilave katkılar, hizmetin daha etkin ve daha verimli olmasında olanak sağlıyor. Yapmış olduğunuz yardım bizleri çok mutlu etti ve duygulandırdı sizi tebrik ediyorum. Her zaman ifade ettiğim gibi Kütahyalı hemşehrilerimiz vefakar ve yardımseverdir. Rabbim sizden razı olsun. Emanetinizi en kısa zamanda ihtiyaç sahibi bir vatandaşımıza ulaştıracağız" dedi.(EFE)