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26 Mayıs 2018 23:16

Düzeltme

Kütahya’nın Simav ilçesine bağlı Akdağ Beldesi Savcılar Mahallesi’nde yıldırım düşmesi sonucu, İbrahim Ozan’a ait 23 küçükbaş hayvanın telef olduğu bildirildi.

Düzeltme

26 Mayıs 2018 23:16

Olayın ardından şok geçiren sürü sahibi İbrahim Ozan’ın(37) Simav Doç.Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.


Akdağ Belediye Başkanı Yakup Oran “ Dün saat 17.30 sularında beldemizin Savcılar mahallesi sulu geçit mevkisinde, İbrahim Ozan’a ait koyun sürüsünün üzerine yıldırım düştü 23 koyun telef oldu. Beldemiz sakinlerinden 2 çocuk sahibi İbrahim Ozan’ı olayın ardından hastaneye kaldırdık, çok şükür hayati tehlikesi bulunmuyor” dedi. Başkan Oran, sürüsü telef olan İbrahim Ozan için bir yardım kampanyası başlatacaklarını ifade etti. (MEİ-EFE)




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